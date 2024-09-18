Суд уточнил, что признал Моргенштерна иноагентом из-за политической деятельности

Рэпера Алишера Моргенштерна, признанного в России иностранным агентом, внесли в соответствующий реестр из-за политической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Анализ распространяемых Моргенштерном... материалов и сообщений позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности в интересах иностранного источника», — указано в документах.

Ранее суд выяснил, что рэпер публиковал политические посты в Telegram-канале «Не Моргенштерн» и видео в YouTube, за которые в 2020-2022 годах получил свыше 29 млн рублей от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd. Представитель Моргенштерна заявлял об отсутствии прямых доказательств, что исполнитель имеет отношение к администрированию «Не Моргенштерн». Кроме того, он отмечал, что Yoola платила за интеллектуальную деятельность на видеохостинге.

Как сообщила ранее прокуратура Москвы, против Моргенштерна возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах, напоминает Ura.ru.

