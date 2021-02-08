Суд сократил арест главреда «Медиазоны» до 15 суток
Мосгорсуд сократил срок административного ареста главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову до 15 суток, передаёт ТАСС со ссылкой на адвоката Федора Сироша.
Отмечается, что суд учёл профессиональную деятельность Смирнова, а также наличие малолетнего ребенка, сообщает «Свободная пресса».
Ранее столичный Тверской суд назначил главреду «Медиазоны» 25 суток административного ареста. Смирнова признали виновным в повторном нарушении порядка организации либо проведения собрания или митинга, напоминает РЕН ТВ. По данным суда, журналист разместил в соцсети запись с призывом к участию в несанкционированной акции 23 января.
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