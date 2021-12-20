Суд со второй попытки отправил под домашний арест сына Астахова
Головинским районный суд российской столицы принял решение отправить под домашний арест Антона Астахова - сына бывшего Уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Павла Астахова. Ранее Астахову-младшему было предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества 1,2 миллиарда рублей.
МВД уже выходило ранее в суд с просьбой избрания меры пресечения для отпрыска экс-омбудсмена по детям. Однако представитель прокуратуры после консультаций с Астаховым-старшим, в том числе прямо в помещении суда, не поддержал ходатайство.
После такого, как стали известны обстоятельства отклонения просьбы следствия, скандальное решение суда было отменено, а материалы направлены на новое рассмотрение. Ходатайство о мере пресечения также было подано в отношении бизнес-партнера семьи Астаховых Дмитрия Арсеева, который скрывается от следствия в Болгарии.
Суть уголовного дела официально не раскрывается. НСН пыталась выйти на связь с Астаховым-старшим, чтобы взять комментарий, но его телефон выключен.
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