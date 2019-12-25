Суд просят арестовать трёх новых фигурантов дела о коррупции в ФТС

В уголовном деле о коррупции в Федеральной таможенной службе появились три новых обвиняемых, следователи просят суд отправить их по стражу в следственный изолятор. Об этом сообщили ТАСС в Басманном районном суде российской столицы.

В злоупотреблениях подозреваются старший дознаватель отдела дознания Сергей Шурыгин, заместитель начальника таможни аэропорта Внуково Константин Мишин, а также замглавы Домодедовской таможни Юрий Черкашин, уточняет Газета.ру.

Ранее в СИЗО был отправлен генерал-лейтенант Федеральной таможенной службы, начальник управления таможенного дознания ФТС Александр Кизлык. При обыске по месту его жительства обнаружены люксовые часы по 600 тысяч евро и долларов наличными, слитки золота. Также подозреваемым был объявлен его заместитель генерал-лейтенант Алексей Серебро.

По версии следствия генералы за мзду помогали избежать уголовной ответственности контрабандистам. Кизлык отказался признавать свою вину, сообщает Москва 24. Его адвокат также отрицал прямую причастность генерала к преступному деянию и просил суд отправить Кизлыка под домашний арест.

