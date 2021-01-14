Суд продлил запрет определённых действий Михаилу Меню

Басманный районный суд российской столицы принял решение о продлении до конца февраля меры пресечения в виде запрета определенных действий бывшему губернатору Ивановской области, аудитору Счётной палаты Михаилу Меню. Таким образом, удовлетворена просьба следствия.

В середине ноября Басманный суд на два месяца оставил Меня на свободе под запрет определенных действий. Мосгорсуд позднее подтвердил законность вердикта. Чиновнику запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почту, пользоваться интернетом.

Следствие вменяет Михаилу Меню «хищение бюджетных средств» в бытность его главой Ивановской области. Согласно материалам дела, по указанию губернатора компании «Ивановский бройлер» под видом кредитов выделили 700 миллионов рублей, который впоследствии были якобы похищены.

Сам Мень своей вины не признаёт. Обвиняемыми по делу также проходят бывший первый заместитель председателя областного правительства Павел Коньков, который сменил его на посту губернатора и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

