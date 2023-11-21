Суд продлил на полгода арест социологу Кагарлицкому

«Продлить меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого Кагарлицкого на шесть месяцев», — постановил судья.

В июле Кагарлицкого арестовали по уголовному делу об оправдании терроризма. Разбирательство было начато из-за поста социолога о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Кагарлицкий не признавал вину и отмечал, что «никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм». Дело политолога расследовало управление ФСБ по Республике Коми, Кагарлицкого этапировали в Сыктывкар, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

