Суд продлил на полгода арест социологу Кагарлицкому
Второй Западный окружной военный суд на полгода продлил арест социолога, политолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.
«Продлить меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого Кагарлицкого на шесть месяцев», — постановил судья.
В июле Кагарлицкого арестовали по уголовному делу об оправдании терроризма. Разбирательство было начато из-за поста социолога о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Кагарлицкий не признавал вину и отмечал, что «никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм». Дело политолога расследовало управление ФСБ по Республике Коми, Кагарлицкого этапировали в Сыктывкар, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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