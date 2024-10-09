Суд продлил домашний арест генералу Попову перед началом процесса
Домашний арест бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову продлён еще на шесть месяцев, сообщил РИА Новости его адвокат. Решение вынес Тамбовский гарнизонный военный суд, который 16 октября должен начать рассматривать по существу данное уголовное дело.
Суд также оставил под домашним арестом второго фигуранта дела – предпринимателя Сергея Моисеева. Мера пресечения Попову была смягчена в сентябре текущего года с содержания в следственном изоляторе.
Согласно материалам уголовного дела, генералу вменяют реализацию более 1,7 тысяч тонн металла, который должен был пойти на возведение оборонительных укреплений в Запорожской области. Общая стоимость металлопродукции превысила 130 миллионов рублей.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Тамбовский гарнизонный военный суд отказал защите в возврате материалов дела в прокуратуру для дополнительного расследования, а также отказался менять подсудность на Запорожье. Сам генерал своей вины не признаёт.
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