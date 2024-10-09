Суд продлил домашний арест генералу Попову перед началом процесса

Домашний арест бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову продлён еще на шесть месяцев, сообщил РИА Новости его адвокат. Решение вынес Тамбовский гарнизонный военный суд, который 16 октября должен начать рассматривать по существу данное уголовное дело.

Суд также оставил под домашним арестом второго фигуранта дела – предпринимателя Сергея Моисеева. Мера пресечения Попову была смягчена в сентябре текущего года с содержания в следственном изоляторе.