Суд продлил домашний арест экс-супругу блогера Чекалиной

Чекалиных обвиняют в выводе из страны при помощи поддельных документов свыше 250 млн рублей.

Следствие полагает, что блогер и ее экс-супруг совместно с бизнес-партнером Романом Вишняковым обеспечивали заключение с иностранной компанией договоров, а деньги направляли на счета иностранного банка. При этом ими предоставлялись документы, содержащие недостоверные сведения о назначении, целях и основаниях переводов.

Ранее Чекалиной продлили домашний арест до 26 марта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

