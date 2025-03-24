Суд продлил домашний арест экс-супругу блогера Чекалиной
Суд на два месяца продлил домашний арест бывшему мужу блогера Валерии Чекалиной (известна как Лерчек) Артему Чекалину. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Чекалиных обвиняют в выводе из страны при помощи поддельных документов свыше 250 млн рублей.
Следствие полагает, что блогер и ее экс-супруг совместно с бизнес-партнером Романом Вишняковым обеспечивали заключение с иностранной компанией договоров, а деньги направляли на счета иностранного банка. При этом ими предоставлялись документы, содержащие недостоверные сведения о назначении, целях и основаниях переводов.
Ранее Чекалиной продлили домашний арест до 26 марта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru