Суд продлил арест экс-сенатора Арашукова с отцом
Московский городской суд принял решение продлить арест бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю по обвинению в организации убийств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Анну Ставицкую.
Отец и сын останутся в следственном изоляторе до 24 июня. Им также вменяется создание организованной преступной группы или участие в ней. В начале прошлого года тогда 32-летнего Арашукова – младшего задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Арашукова лишили статуса сенатора.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль, которого следствие считает создателем ОПГ, его также обвиняли в участии в хищения 30 миллиардов рублей у структур «Газпрома». В конце прошлого года против Арашукова-старшего были возбуждены ещё четыре уголовных дела о растрате.
По делу Арашуковых задержаны ещё несколько человек.
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