Суд признал участников «Нового величия» виновными в экстремизме

Люблинский районный суд российской столицы признал виновными в создании экстремистского сообщества семерых участников молодежного сообщества «Новое величие». С этого началось оглашение приговора, которое сейчас продолжается.

Как передает ТАСС, адвокат основного подсудимого Руслана Костыленкова Светлана Сидоркина, не дожидаясь объявления сроков наказания, заявила, что защита в любом случае обжалует это решение.

Ранее, в ходе прений сторон прокурор запросил для подсудимых как реальные, так и условные сроки наказания. Так, основного обвиняемого Костыленкова он предлагает лишить свободы на 7,5 лет.

Участникам «Нового величия» вменяют организацию экстремистского сообщества и участие в нём. Следствие настаивает, что они ставили своей целью захват власти в России, для чего собирались организовать государственный переворот, отмечает RT.

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Фото: РАИ Новости/Михаил Воскресенский
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