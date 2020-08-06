Суд признал участников «Нового величия» виновными в экстремизме
Люблинский районный суд российской столицы признал виновными в создании экстремистского сообщества семерых участников молодежного сообщества «Новое величие». С этого началось оглашение приговора, которое сейчас продолжается.
Как передает ТАСС, адвокат основного подсудимого Руслана Костыленкова Светлана Сидоркина, не дожидаясь объявления сроков наказания, заявила, что защита в любом случае обжалует это решение.
Ранее, в ходе прений сторон прокурор запросил для подсудимых как реальные, так и условные сроки наказания. Так, основного обвиняемого Костыленкова он предлагает лишить свободы на 7,5 лет.
Участникам «Нового величия» вменяют организацию экстремистского сообщества и участие в нём. Следствие настаивает, что они ставили своей целью захват власти в России, для чего собирались организовать государственный переворот, отмечает RT.
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