Суд признал экстремистской песню Oxxxymiron* «Последний звонок»

С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура, которая усмотрела в песне «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма».

«Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю», - указали в ведомстве.

Решение суда будет направлено в Минюст РФ для включения песни в список экстремистских материалов, а также в Роскомнадзор для ограничения доступа к композиции.

Ранее блогера Юрия Хованского исключили из официального перечня физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сообщает RT.

