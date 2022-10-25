Суд признал экстремистской песню Oxxxymiron* «Последний звонок»

Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским текст песни рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron, признан в России иноагентом) «Последний звонок", сообщает РИА Новости.

Минюст признал признал Оксимирона и Глуховского иноагентами

С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура, которая усмотрела в песне «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма».

«Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю», - указали в ведомстве.

Решение суда будет направлено в Минюст РФ для включения песни в список экстремистских материалов, а также в Роскомнадзор для ограничения доступа к композиции.

Ранее блогера Юрия Хованского исключили из официального перечня физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:СудПрокуратураМинюст РФЭкстремизмРэпер
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