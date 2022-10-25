Суд признал экстремистской песню Oxxxymiron* «Последний звонок»
Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским текст песни рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron, признан в России иноагентом) «Последний звонок", сообщает РИА Новости.
С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура, которая усмотрела в песне «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма».
«Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю», - указали в ведомстве.
Решение суда будет направлено в Минюст РФ для включения песни в список экстремистских материалов, а также в Роскомнадзор для ограничения доступа к композиции.
Ранее блогера Юрия Хованского исключили из официального перечня физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 578 / сут.
Умерли
390 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+12 912 / сут.
- В АТОР подсчитали, насколько подорожают новогодние путевки
- Депутаты рассмотрят законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой 27 октября
- Суд признал экстремистской песню Oxxxymiron* «Последний звонок»
- Экс-шэф Пентагона Картер умер в США
- ЦБ хочет разрешить мобилизованным досрочно отказываться от ОСАГО
- Генпрокуратура Украины возбудила дело против главы Минтранса РФ Савельева
- Цех по производству алюминиевых радиаторов загорелся в Волгограде
- Бразилец задержан в Норвегии по подозрению в работе на РФ
- Президент Швейцарии заявил, что страна не будет поставлять оружие Украине
- Суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru