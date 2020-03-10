Суд признал, что экс-замглавы ФСИН Коршунов растратил 160 млн рублей

Замоскворецкий суд российской столицы признал виновным в растрате 160 миллионов рублей бывшего заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова. Преступление было совершено в ходе государственных закупок сахара и горюче-смазочных материалов для нужд ведомства.

По версии стороны обвинения, Коршунов с двумя сослуживцами в 2015-2016 годах заключили с предпринимательницей Мариной Дюковой госконтракты на поставку этих товаров по заведомо завышенным ценам. Кроме того, он обвиняется в получении от Дюковой 40 миллионов рублей за помощь в заключении контрактов. сообщает АГН «Москва».

Мера наказания для экс-чиновника будет определена позднее. Прокурор попросил приговорить Коршунова к 12 годам колонии. Ранее суд приговорил Дюкову к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, отмечает Газета.ру. Её дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку обвиняемая полностью признала свою вину и пошла на сделку со следствием.

Олег Коршунов уже имеет один приговор. 29 июля 2019 года Гагаринский районный суд назначил ему семь лет колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей, признав виновным в мошенничестве с госконтрактом на закупку обуви. Всего в отношении экс-замдиректора ФСИН открыто шесть уголовных дел, в том числе, о взяточничестве.

