Суд признал банкротом бывшего зампреда правления «Газпрома» Голубева

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом бывшего заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

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Бывший топ-менеджер подал на банкротство в декабре прошлого года. Исковые требования к Голубеву составляют порядка 729 миллионов рублей.

Суд принял решение начать реализацию имущества Голубева. Рассмотрение отчета о ходе процедуры назначено на 4 июля.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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