Суд признал банкротом бывшего зампреда правления «Газпрома» Голубева
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом бывшего заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Бывший топ-менеджер подал на банкротство в декабре прошлого года. Исковые требования к Голубеву составляют порядка 729 миллионов рублей.
Суд принял решение начать реализацию имущества Голубева. Рассмотрение отчета о ходе процедуры назначено на 4 июля.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер анонсировал заключение среднесрочных 15-летних контрактов с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru