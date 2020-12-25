Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима экс-главу Серпуховского района Подмосковья

Суд в пятницу приговорил к 15 годам колонии строгого режима экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна по делу о коррупции, передает РИА Новости.

Кроме того, Шестун оштрафован на 49 миллионов рублей и после освобождения восемь лет не сможет работать во власти.

Гособвинение на суде попросило назначить 20 лет колонии строгого режима и 50 млн рублей штрафа и взыскать еще 64 миллиона с бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений.

Подольский суд в марте приступил к рассмотрению по существу дела Шестуна. Обвинительное заключение бывшему чиновнику зачитывали пять часов. Среди вменяемых ему преступлений — мошенничество, получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Александр Шестун руководил несколькими десятками компаний, а на полученный доход покупал муниципальные участки по заниженным ценам. В документах говорилось почти о 900 объектах недвижимости, которые они приобрели с 2003 по 2018 годы. Среди них — 780 земельных участков в Серпуховском округе, В целом стоили объекты более миллиарда рублей. Взятки он брал за общее покровительство. Ущерб государства из-за его действий оценивается в 62 миллиона рублей.

Красногорский городской суд обратил в доход государства активы 36 соответчиков по делу Шестуна, вернув около 10 миллиардов рублей. Речь шла об объектах недвижимости, автомобилях, самоходном и речном транспорте. Фактически принадлежавшее экс-чиновнику имущество он регистрировал на родственников и близких знакомых.

