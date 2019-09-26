Суд предъявил оренбургскому священнослужителю обвинение в изнасиловании детей

Арестованного 25 сентября настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского следствие обвинило по трем статьям Уголовного кодекса. В том числе в изнасиловании несовершеннолетних, пишут «Известия».

Стремский, его дочь и супруга были арестованы до 12 ноября. Суд проходит в закрытом режиме.

Ранее в Оренбургской епархии сообщили, что Стремскому до завершения расследования запрещено служить, сообщает Ura.ru.

Мужчина воспитывал в обители 70 детей-сирот. Семеро из них выступают в суде истцами, сообщает «ФедералПресс».



