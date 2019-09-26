Суд предъявил оренбургскому священнослужителю обвинение в изнасиловании детей
Арестованного 25 сентября настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского следствие обвинило по трем статьям Уголовного кодекса. В том числе в изнасиловании несовершеннолетних, пишут «Известия».
Стремский, его дочь и супруга были арестованы до 12 ноября. Суд проходит в закрытом режиме.
Ранее в Оренбургской епархии сообщили, что Стремскому до завершения расследования запрещено служить, сообщает Ura.ru.
Мужчина воспитывал в обители 70 детей-сирот. Семеро из них выступают в суде истцами, сообщает «ФедералПресс».
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