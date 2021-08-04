Суд подтвердил законность признания ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве подтвердил законность признания экстремистской организацией «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, также признан в РФ иностранным агентом) и его запрета в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в законную силу.
По словам адвоката Ивана Павлова, сторона защиты намерена обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Павлов отметил, что никаких новых доказательств суду предоставлено не было.
Мосгорсуд в июне признал ФБК, «Фонд защиты прав граждан» (признан в РФ иноагентом) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Им запретили распространять любые данные, совершать финансовые транзакции, организовывать мероприятия и участвовать в выборах, напоминает РИА ФАН.
По данным прокуратуры, структуры создавали условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в России, в том числе используя сценарий «цветной революции», пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Протасевич заявил о непричастности Тихановской к попытке переворота в Белоруссии
- ОБСЕ отказалась направлять наблюдателей на выборы в Госдуму
- В офисе Зеленского рассказали о встрече с советником Байдена
- Суд подтвердил законность признания ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями
- Путин подписал проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве
- В ВОЗ призвали ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса
- Псковский избирком зарегистрировал Шлосберга кандидатом в депутаты
- Путин обсудит с правительством социально-экономическое развитие страны
- Совместные российско-индийские учения начались в Волгоградской области
- Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с золотом ОИ-2020 в Токио
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru