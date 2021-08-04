Суд подтвердил законность признания ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве подтвердил законность признания экстремистской организацией «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, также признан в РФ иностранным агентом) и его запрета в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в законную силу.

По словам адвоката Ивана Павлова, сторона защиты намерена обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Павлов отметил, что никаких новых доказательств суду предоставлено не было.

Мосгорсуд в июне признал ФБК, «Фонд защиты прав граждан» (признан в РФ иноагентом) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Им запретили распространять любые данные, совершать финансовые транзакции, организовывать мероприятия и участвовать в выборах, напоминает РИА ФАН.

По данным прокуратуры, структуры создавали условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в России, в том числе используя сценарий «цветной революции», пишет «Свободная пресса».

