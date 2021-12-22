Суд Петербурга оставил под арестом блогера Хованского

Видеоблогер Юрий Хованский оставлен в следственном изоляторе. Суд в Санк-Петербурге признал законным решение нижестоящей инстанции о продлении ареста по обвинению в оправдании терроризма за песню про «Норд-Ост».

Ранее стало известно, что Хованский, который уже больше шести месяцев находится в СИЗО, направил жалобу в Европейский суд по правам человека. Как сообщил его адвокат. Блогер считает неправомерным свой арест как таковой и его продление на такой длительный срок.

Поводом для уголовного преследования Хованского стало исполнение им песни с оправданиями теракта в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году и размещение ее в интернете.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургАрестБлогер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры