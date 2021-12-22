Суд Петербурга оставил под арестом блогера Хованского
Видеоблогер Юрий Хованский оставлен в следственном изоляторе. Суд в Санк-Петербурге признал законным решение нижестоящей инстанции о продлении ареста по обвинению в оправдании терроризма за песню про «Норд-Ост».
Ранее стало известно, что Хованский, который уже больше шести месяцев находится в СИЗО, направил жалобу в Европейский суд по правам человека. Как сообщил его адвокат. Блогер считает неправомерным свой арест как таковой и его продление на такой длительный срок.
Поводом для уголовного преследования Хованского стало исполнение им песни с оправданиями теракта в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году и размещение ее в интернете.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- Суд Петербурга оставил под арестом блогера Хованского
- «Нафтогаз» пожаловался в ЕС на «Газпром»
- Лавров: глава МИД Германии Бербок посетит Россию
- Лейтенант полиции в Башкирии найден мёртвым в поле
- Ректору КФУ Гафурову предъявлено обвинение в убийстве
- Лавров назвал сроки первого раунда переговоров с США по безопасности
- «Единая Россия» приостановила членство задержанного мэра Краснодара
- В США захотели продолжить сотрудничество с Россией по МКС
- Прокуратура Нидерландов требует пожизненного заключения для фигурантов дела МН17
- Польша обвинила Россию в рекордном росте цен на газ в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru