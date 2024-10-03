Суд пересмотрит дело калининградских врачей Сушкевич и Белой

Нашумевшее уголовное дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которые были признаны виновными в смерти новорожденного ребенка, будет пересмотрено, сообщает РИА Новости.

Калининградских врачей приговорили к реальным срокам по делу о смерти младенца

Пересмотреть дело постановил Президиум Верховного суда.

7 сентября Мособлсуд огласил приговор врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, которых обвинили в убийстве новорожденного в калининградском роддоме №4.

После приговора Белой и Сушкевич мы потеряем массу врачей, потому что у нас постоянно появляются новые опасные для медиков профессии. Теперь этот список пополнят специальности акушера и неонатолога, заявил президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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