Суд отпустил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
17 октября 201916:44
В Кемерове освобождены из следственного изолятора четверо из восьми обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Как сообщает ТАСС, такое решение вынес Заводский районный суд областного центра. В отношении освобождённых применена мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Прокурор просил отправить этих фигурантов под домашний арест. Четырёхэтажный торговый центр в Кемерове загорелся 25 марта прошлого года. Тогда погибли 60 человек, в основном — дети.
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ФОТО: flickr.com // Andry Markison
ТЕГИ:Зимняя ВишняСизоСуд
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