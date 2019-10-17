Суд отпустил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

В Кемерове освобождены из следственного изолятора четверо из восьми обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Как сообщает ТАСС, такое решение вынес Заводский районный суд областного центра. В отношении освобождённых применена мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Прокурор просил отправить этих фигурантов под домашний арест. Четырёхэтажный торговый центр в Кемерове загорелся 25 марта прошлого года. Тогда погибли 60 человек, в основном — дети.

