Суд отпустил домой двух фигурантов дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Двух фигурантов дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе отпустил под домашний арест Верховный суд Башкирии, сообщает ТАСС.

По словам адвоката обвиняемого, Салавату Галиеву изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Такое же удовлетворение апелляции по поводу меры пресечения получил другой обвиняемый, Павел Яромчук, пишет Ura.ru.

Отмечается, что уголовное дело должно быть передано в суд в конце мая. Напомним, в ночь на 30 октября трое полицейских устроили застолье в рабочем кабинете, куда пригласили зайти 23-летнюю дознавательницу. Девушка смогла выйти из кабинета только утром и написала на коллег заявление с обвинением в изнасиловании. Ранее председатель московской коллегии адвокатов Георгий Тер-Акопов в эфире НСН рассказал, что светит представителям правопорядка за групповое изнасилование коллеги.

