Суд отправил в колонию администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед»

Садовой проведет в колонии 2,5 года. Решение огласил Хамовнический суд Москвы 8 февраля.

Администратор Telegram-канала признан виновным в вымогательстве денег у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко.

В ноябре 2023 года Хамовнический суд признал администратора Telegram-каналов «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0» Анатолия Спирина виновным в вымогательстве по предварительному сговору. Ему назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, напоминает «Радиоточка НСН».

