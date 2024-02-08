Суд отправил в колонию администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед»
Администратор Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Станислав Садовой приговорен к реальному сроку по делу о вымогательстве денег, сообщают СМИ.
Садовой проведет в колонии 2,5 года. Решение огласил Хамовнический суд Москвы 8 февраля.
Администратор Telegram-канала признан виновным в вымогательстве денег у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко.
В ноябре 2023 года Хамовнический суд признал администратора Telegram-каналов «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0» Анатолия Спирина виновным в вымогательстве по предварительному сговору. Ему назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист посоветовал россиянам открывать вклады на 2-3 года
- Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю
- СМИ: под Пермью после взрыва на газопроводе загорелся жилой дом
- Исследование: самозанятые мужчины зарабатывают в 2,5 раза больше женщин
- Суд отправил в колонию администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед»
- Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН
- Минобороны: из украинского плена вернулись 100 российских военных
- Депутата Тульской облдумы нашли мертвым на обочине дороги
- Польша обучила 40 тысяч украинских военных
- Киев внес производителя огнеупорных изделий из США в список «спонсоров войны»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru