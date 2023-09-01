Администратора Telegram-канала Moscow Calling отправили под домашний арест

Суд не удовлетворил ходатайство следствия о помещении Куршина под стражу. Избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом.

По мнению следствия, содержание под стражей не позволит обвиняемому скрыться или воспрепятствовать правосудию.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Куршина задержали 31 августа. Его обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах России. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

