Администратора Telegram-канала Moscow Calling отправили под домашний арест
Черемушкинский суд Москвы в пятницу избрал меру пресечения администратору Telegram-канала Moscow Calling Андрею Куршину, передает ТАСС.
Суд не удовлетворил ходатайство следствия о помещении Куршина под стражу. Избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом.
По мнению следствия, содержание под стражей не позволит обвиняемому скрыться или воспрепятствовать правосудию.
Как сообщает «Радиоточка НСН», Куршина задержали 31 августа. Его обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах России. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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