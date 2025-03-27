Суд отменил решение о выдворении вокалиста группы «Пасош» из России

Мосгорсуд отменил решение о выдворении из России сербского музыканта, вокалиста группы «Пасош» Петара Мартича. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что суд изменил постановление столичного Никулинского районного суда в части назначения административного наказания, исключив из него выдворение.

«В остальной части постановление районного суда оставлено без изменения», - указали в пресс-службе.

В январе прошлого года Мартичу назначили штраф в 20 тысяч рублей и депортацию в Сербию за пропаганду наркотиков в одном из треков, напоминает RT. Позже музыкант отменил два мартовских концерта в Москве, пояснив, что не может въехать в РФ.

