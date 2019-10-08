Суд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия»

Добавим, об отмене приговора, поставленного фигуранту в особом порядке, ходатайствовал прокурор. Ранее Ребровский отказался от данных ранее показаний, заявив, что пошёл на сделку со следствием ради смягчения наказания, а показания давал под давлением. По его словам, ему обещали взамен условный срок, а приговорили к реальному.

Напомним, дело «Нового величия» длится с 2018 года. По нему проходят десять человек, восемь из которых ожидают своих приговоров до сих пор. Подробно о том, чем любопытно дело «Нового величия», читайте в материале НСН.

