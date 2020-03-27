Суд отклонил решение об УДО экс-главы ФСИН Реймера

Калининградский областной суд поддержал апелляцию прокуратуры и отменил решение об условно-досрочном осовбождении экс-главы ФСИН Александра Реймера.

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Ранее центральный районный суд в Калининграде в конце февраля со второго раза удовлетворил ходатайство Реймера об УДО, прокуратура заявила о намерении оспорить этот вердикт.

В 2017 году суд в Москве приговорил Реймера к восьми годам лишения свободы за мошенничество при закупке электронных браслетов для ФСИН в 2010-2012 годах.

В 2018 году по решению суда с Реймера и других осужденных по делу взыскали 2,2 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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