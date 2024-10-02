Суд отклонил апелляцию Пашаева на арест, оставив его в СИЗО

Теперь Пашаев останется в СИЗО до 15 ноября.

По словам правозащитника Пашаева, тот занимается спортом в СИЗО, чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется.



Пашаеву грозит до 10 лет колонии. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 45 миллионов рублей, напоминает RT. Бывший адвокат пообещал Алексею Блиновскому за деньги освободить его жену из СИЗО, а также говорил, что якобы поможет «замять» её уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

