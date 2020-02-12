Суд оставил под арестом экс-главу МВД Коми

Верховный суд Коми принял решение оставить под арестом бывшего министра внутренних дел республики Виктора Половникова, сообщает ТАСС. Таким образом, апелляция защиты отклонена, и подтверждено соответствующее решение Сыктывкарского городского суда.

Суд нижней инстанции ранее отправил Половникова в СИЗО до 17 февраля включительно. Предположительно, следствие будет просить суд продлить арест.

Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере 16 января этого года. После этого президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд высокопоставленных сотрудников МВД и МЧС, включая самого Половникова, отмечает RT.

