Суд оставил крымского чиновника под арестом

Верховный суд республики Крым оставил под арестом бывшего главу администрации Евпатории Андрея Филонова. Об этом сообщает КИА.

Напомним, Киевский районный суд Симферополя 28 мая принял решение продлить на два месяца арест Филонова. Однако защита экс-главы администрации обжаловала решение суда, сообщив о плохом состоянии подсудимого.

Филонов был задержан 3 апреля. Его обвиняют в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.

