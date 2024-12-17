Суд оставил блогера Лерчек под домашним арестом

Московский городской суд признал законным решение первой инстанции о продлении домашнего ареста блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) по делу о выводе 251 млн рублей из России. Об этом сообщила пресс-службе суда.

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Постановление суда первой инстанции было оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. На само судебное заседание Чекалина не явилась.

Мосгорсуд также признал законным продление ареста ее бывшему супругу Артему Чекалину.

Троицкий суд Москвы отправил Лерчек под домашний арест 4 октября. Сторона защиты просила суд изменить меру пресечения на более мягкую, а также учесть тот факт, что на иждивении у блогера трое малолетних детей, отец которых также находится под домашним арестом, передает «Радиоточка НСН».

