Суд оставил блогера Лерчек под домашним арестом
Московский городской суд признал законным решение первой инстанции о продлении домашнего ареста блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) по делу о выводе 251 млн рублей из России. Об этом сообщила пресс-службе суда.
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Постановление суда первой инстанции было оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. На само судебное заседание Чекалина не явилась.
Мосгорсуд также признал законным продление ареста ее бывшему супругу Артему Чекалину.
Троицкий суд Москвы отправил Лерчек под домашний арест 4 октября. Сторона защиты просила суд изменить меру пресечения на более мягкую, а также учесть тот факт, что на иждивении у блогера трое малолетних детей, отец которых также находится под домашним арестом, передает «Радиоточка НСН».
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