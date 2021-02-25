Суд оштрафовал жителя Якутии на 100 тысяч рублей за фото Гитлера в соцсети

Жителя Якутии, разместившего на своей странице в соцсети фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитера, признали виновным в реабилитации нацизма и приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что обвиняемый 4 мая прошлого года опубликовал на своей странице изображение Гитлера в сопровождении надписей, оправдывающих нацизм.

«Таким образом, он, отрицая факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси от 1 октября 1946 года, одобрив участие Гитлера в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, совершил реабилитацию нацизма», — говорится в сообщении прокуратуры.

Подсудимый признал вину в совершении преступления и раскаялся, отмечает Газета.ру.

