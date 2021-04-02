Суд оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Тwitter на 3,2 млн руб за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции, передает ТАСС.

Решение вынес мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы.

В начале марта Роскомнадзор (РКН) объявил о замедлении работы Twitter в РФ из-за отказа соцсети удалять противоправный контент. По данным Wall Street Journal, представители сети микроблогов назвали действия российского ведомства попыткой «заблокировать социальный диалог». Twitter отрицает обвинения в распространении незаконного контента.

РКН считает, что соцсеть называет «распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией». по сообщению ведомства, РКН готов к диалогу по вопросу удаления противоправного контента, однако Twitter не идет на контакт.

