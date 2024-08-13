Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Мессенджер Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение принял Таганский суд в Москве.

«Суд признал Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — отметили в учреждении.

Роскомнадзор составил в отношении Telegram протокол за отказ удалить фейки о действиях ВС России в ходе специальной военной операции.

В июле мессенджер получил штраф в размере 3 млн рублей за отказ удалить сведения об антиправительственных акциях, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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