Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Мессенджер Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение принял Таганский суд в Москве.
«Суд признал Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — отметили в учреждении.
Роскомнадзор составил в отношении Telegram протокол за отказ удалить фейки о действиях ВС России в ходе специальной военной операции.
В июле мессенджер получил штраф в размере 3 млн рублей за отказ удалить сведения об антиправительственных акциях, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru