Суд оштрафовал Telegram на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Мессенджер Telegram оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить сведения об антиправительственных выступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.

Компанию признали виновной в неудалении информации в случае, когда соответствующая обязанность предусмотрена законодательством.

«Назначить... наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей», — постановил суд.

Согласно материалам дела, Роскомнадзор во время мониторинга обнаружил в Telegram-каналах недостоверные данные о Вооруженных силах России и призывы к участию в антиправительственных акциях. Telegram получил предостережение с требованием удалить посты, однако проигнорировал требование.

Ранее столичный суд оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей из-за нарушения договора с Минцифры о ремонте отделений, напоминает «Свободная пресса».

