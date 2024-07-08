Суд оштрафовал Telegram на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию
Мессенджер Telegram оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить сведения об антиправительственных выступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.
Компанию признали виновной в неудалении информации в случае, когда соответствующая обязанность предусмотрена законодательством.
«Назначить... наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей», — постановил суд.
Согласно материалам дела, Роскомнадзор во время мониторинга обнаружил в Telegram-каналах недостоверные данные о Вооруженных силах России и призывы к участию в антиправительственных акциях. Telegram получил предостережение с требованием удалить посты, однако проигнорировал требование.
Ранее столичный суд оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей из-за нарушения договора с Минцифры о ремонте отделений, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле одобрили предложение Турции о платформе для урегулирования на Украине
- ФСБ перехватила над ДНР 167 беспилотников ВСУ за неделю
- «Америкэн Экспресс Банк» подал заявление о ликвидации
- ВС РФ поразили склад на военном заводе «Артем» в Киеве
- Ловчев предсказал победу Испании на Евро-2024
- В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии для предприятий
- У Путина не нашлось посланий для Байдена
- Минздрав разрешил испытания комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса
- Рособрнадзор: Лишь один школьник в РФ получил максимальные 400 баллов на ЕГЭ
- Суд оштрафовал Telegram на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru