Суд оштрафовал иноагента Камикадзе Ди на 30 тысяч рублей

Таганский суд столицы оштрафовал блогера Дмитрия Иванова (известен как Камикадзе Ди, признан иноагентом в России) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Суд оштрафовал Улицкую и Гудкова за нарушение закона об иноагентах

Иванову назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, Тверской суд Москвы заочно приговорил Иванова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Блогер подал аппеляцию на приговор.

Ранее писательницу Людмилу Улицкую (признана в России иноагентом) оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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