Суд оштрафовал иноагента Камикадзе Ди на 30 тысяч рублей
Таганский суд столицы оштрафовал блогера Дмитрия Иванова (известен как Камикадзе Ди, признан иноагентом в России) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Иванову назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
Напомним, Тверской суд Москвы заочно приговорил Иванова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Блогер подал аппеляцию на приговор.
Ранее писательницу Людмилу Улицкую (признана в России иноагентом) оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru