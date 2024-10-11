Суд оштрафовал Улицкую и Гудкова за нарушение закона об иноагентах

Писательницу Людмилу Улицкую (признана в РФ иноагентом) оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд отказался исключить актера Белого из списка иноагентов

Уточняется, что соответствующее решение было принято Савеловским судом столицы. Улицкой был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Отмечается, что штраф за нарушение порядка деятельности иноагента в размере 40 тысяч рублей также был назначен экс-депутату Госдумы Геннадию Гудкову (признан в РФ иноагентом).

Ранее Савеловский суд по аналогичной статье оштрафовал на 50 тысяч рублей экс-знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудШтрафИноагентыПисатели

Горячие новости

Все новости

партнеры