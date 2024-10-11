Суд оштрафовал Улицкую и Гудкова за нарушение закона об иноагентах
Писательницу Людмилу Улицкую (признана в РФ иноагентом) оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Уточняется, что соответствующее решение было принято Савеловским судом столицы. Улицкой был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
Отмечается, что штраф за нарушение порядка деятельности иноагента в размере 40 тысяч рублей также был назначен экс-депутату Госдумы Геннадию Гудкову (признан в РФ иноагентом).
Ранее Савеловский суд по аналогичной статье оштрафовал на 50 тысяч рублей экс-знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru