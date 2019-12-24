Суд оштрафовал фигуранта «московского дела» Раджабова

Мещанский районный суд Москвы назначил штраф в размере 100 тысяч рублей Самариддину Раджабову за бросок пластиковой бутылки в сторону росгвардейцев на летней несанкционированной акции в российской столице.

Как сообщает «Москва 24», суд признал Раджабова виновным в угрозе применения насилия к троим полицейским, но освободил из-под стражи, учитывая время содержания в СИЗО (с августа).

Раджабов не признал вину. Прокурор просил назначить 21-летнему молодому человеку 3,5 года исправительной колонии общего режима.

