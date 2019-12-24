Суд оштрафовал фигуранта «московского дела» Раджабова
24 декабря 201918:42
Мещанский районный суд Москвы назначил штраф в размере 100 тысяч рублей Самариддину Раджабову за бросок пластиковой бутылки в сторону росгвардейцев на летней несанкционированной акции в российской столице.
Как сообщает «Москва 24», суд признал Раджабова виновным в угрозе применения насилия к троим полицейским, но освободил из-под стражи, учитывая время содержания в СИЗО (с августа).
Раджабов не признал вину. Прокурор просил назначить 21-летнему молодому человеку 3,5 года исправительной колонии общего режима.
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ФОТО: pixabay.com
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