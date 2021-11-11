Суд обязал Навального удалить видео о Дерипаске
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предпринимателя Олега Дерипаски против Алексея Навального о защите деловой репутации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Дерипаски.
Сейчас Алексей Навальный в течение суток должен удалить фрагмент одного из выпусков «Навальный LIVE» 2019 года. В ролике Навальный говорит о том, что Дерипаска «пользуется неправильной и незаконной поддержкой государства при занятии бизнесом, в частности, получая невозвратные кредиты». Также оппозиционер должен выплатить 1 рубль компенсации, такая сумма была указана в исковых требованиях. Каждый день неисполнения судебного решения будет обходиться в 50 тысяч рублей.
Кроме удаления фрагмента видео, Дерипаска потребовал от Навального написать опровержение своих слов в «Коммерсантъ». «Я предложил суду любое издание, но поскольку ваша газета — ведущая деловая, и вы как раз были в зале, я решил, что это будет забавно», — объяснил решение Дерипаски его адвокат.
Сейчас Алексей Навальный находится в тюрьме под Владимиром по делу «Ив Роше».
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