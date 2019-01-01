Суд обязал Грудинина отдать экс-супруге две трети имущества

Мособлсуд подтвердил законность решения, согласно которому директор совхоза имени Ленина и бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин должен передать две трети имущества своей бывшей супруге. Об этом сообщает РАПСИ.

Таким образом, Мособлсуд отклонил жалобу Грудинина на решение Видновского городского суда. Оно обосновано тем, что экс-жена Грудинина является инвалидом II группы. Добавим, что в настоящее время сумма компенсации не обнародована.

Павел и Ирина Грудинина расстались в 2018 году. Они прожили в браке 37 лет. В июле прошлого года стало известно, что в заявлении на развод директор совхоза имени Ленина сообщил, что «его семейная жизнь с супругой» прекратилась почти десять лет назад.

