Суд не смог отобрать присяжных по делу сестёр Хачатурян

Московский городской суд не сумел с первой попытки отобрать коллегию присяжных заседателей, которым надо будет вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщил РИА Новости один из адвокатов Алексей Липцер.

Процесс отбора должен был проводиться сегодня в закрытом режиме. Однако процедура не состоялась из-за того, что родственники убитого, проходящие в качестве потерпевших, болеют COVID-19. В связи с этим они не смогли присутствовать в зале судебных заседаний. Следующая попытка отобрать присяжных назначена на 5 октября.

Сестёр обвиняют в убийстве отца 27 июля 2018 года группой лиц по предварительному сговору. Им грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет. Дело младшей сестры рассматривает Бутырский районный суд Москвы. Оно выделено в отдельное производство, поскольку экспертиза признала её невменяемой в момент совершения преступления. Таким образом её могут направить на принудительное психиатрическое лечение.

Следствие признало, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала потребовала изменить квалификацию обвинения на самооборону. Однако со второго раза все же согласилась утвердить его в такой формулировке.

