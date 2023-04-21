Суд не принял иск Козловского к Бородину о защите чести

По его словам, документ был составлен с грубыми нарушениями, а сам актёр в суд не пришёл. Бородин предположил, что вся эта история с обращением в суд - лишь попытка попиариться.

«Как обычно, Данила Козловский взорвал интернет красивыми заголовками... Но вот я прибыл в суд... суд иск не принял», - сказал общественный деятель, пригласив актёра не только в суд, но и в ДНР с гуманитарной миссией.

Ранее Бородин призвал Генпрокуратуру РФ проверить Козловского по статье о дискредитации российских ВС, актёр после этого подал на него в суд иск о защите чести и достоинства, сообщает RT.