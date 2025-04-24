Суд наложил арест на активы владельца онлайн-игры «Мир танков»

Согласно базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), были арестованы как основное юрлицо ООО «Леста», так и компании «Леста геймс эдженси» и «Леста геймс Москва».

Как пишет РБК, взыскателем выступает Генеральная прокуратура РФ. Другие подробности не раскрываются.

Ранее суд арестовал денежные средства и имущество Анатолия Чубайса и ряда экс-руководителей «Роснано» более чем на пять млрд рублей, сообщает РЕН ТВ.