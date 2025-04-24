Суд наложил арест на активы владельца онлайн-игры «Мир танков»

Таганский районный суд наложил арест на активы группы компаний «Леста игры» - владельца онлайн-игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.

Президент РПЛ Алаев: ФК «Химки» перешли под внешнее управление

Согласно базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), были арестованы как основное юрлицо ООО «Леста», так и компании «Леста геймс эдженси» и «Леста геймс Москва».

Как пишет РБК, взыскателем выступает Генеральная прокуратура РФ. Другие подробности не раскрываются.

Ранее суд арестовал денежные средства и имущество Анатолия Чубайса и ряда экс-руководителей «Роснано» более чем на пять млрд рублей, сообщает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ГенпрокуратуракомпанияАрестСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры