Суд над политологом Кагарлицким начнётся 11 декабря в Сыктывкаре

Судебный процесс по делу социолога Бориса Кагарлицкого, объявленного министерством юстиции России иностранным агентом, и включённого в реестр террористов и экстремистов, стартует 11 декабря в Сыктывкаре. Такую дату назвали во Втором Западном окружном военном суде.

Заседания в столице Коми будут проходить в выездном формате. Кагарлицкого обвиняют в оправдании терроризма. Слушания организуют в помещении республиканского Верховного суда. Городской суд Сыктывкара в конце июля нынешнего года отправил Кагарлицкого в следственный изолятор.

Согласно материалам дела, политолог, занимая должность главного редактора интернет-площадки ИА «Рабкор», разместил в сети видеоролик, который якобы был направлен на «публичное оправдание терроризма». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», адвокат Кагарлицкого назвал данное обвинение «абсурдным».

