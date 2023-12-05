Суд над политологом Кагарлицким начнётся 11 декабря в Сыктывкаре
Судебный процесс по делу социолога Бориса Кагарлицкого, объявленного министерством юстиции России иностранным агентом, и включённого в реестр террористов и экстремистов, стартует 11 декабря в Сыктывкаре. Такую дату назвали во Втором Западном окружном военном суде.
Заседания в столице Коми будут проходить в выездном формате. Кагарлицкого обвиняют в оправдании терроризма. Слушания организуют в помещении республиканского Верховного суда. Городской суд Сыктывкара в конце июля нынешнего года отправил Кагарлицкого в следственный изолятор.
Согласно материалам дела, политолог, занимая должность главного редактора интернет-площадки ИА «Рабкор», разместил в сети видеоролик, который якобы был направлен на «публичное оправдание терроризма». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», адвокат Кагарлицкого назвал данное обвинение «абсурдным».
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