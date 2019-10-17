Суд на полгода сократил тюремное заключение экс-полковнику Захарченко
Мосгорсуд сократил на полгода срок лишения свободы экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко за взятку. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, срок Захарченко составит 12 лет 6 месяцев лишения свободы вместо 13 лет. Отбывание назначенного срока пройдет в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что приговор уже вступил в силу.
Захарченко также должен заплатить штраф суммой 117 млн 990 тысяч рублей, что в 40 раз больше полученной взятки.
Захарченко был задержан в сентябре 2016 года, в ходе обыска в принадлежащей ему квартире была обнаружена валюта на 8,5 млрд рублей. В июне 2019 года он был приговорен к 13 годам в колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 117 млн рублей.
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