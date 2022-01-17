Суд лишил прав родителей девочки, пять лет жившей в больнице
Пресненский суд Москвы постановил лишить родительских прав родителей девочки, которая более пяти лет находилась в перинатальном центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается,что иск о лишении родительских прав подали органы опеки. В феврале 2020 года родители уже были ограничены в правах. Кроме того, им было предписано платить алименты на содержание девочки. В настоящий момент ребенок находится в замещающей семье, которые и забрали малышку из перинатального медицинского центра (ПМЦ) в марте 2019 года.
В ПМЦ пояснили, что ребенок здоров, однако мать из-за опасений за ее состояние не забирала девочку домой. При этом она платила за палату для дочери, а также наняла ей няню. При этом родители ребенка находились в состоянии развода.
По данным опеки, отказ забрать ребенка домой был рассмотрен как уклонение от родительских обязанностей и привел к лишению прав.
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