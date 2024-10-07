Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину
«Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР» ликвидирована. Такое постановление вынес Ростовский областной суд. Он обосновал своё решение несоблюдением организацией требований законодательства РФ.
Община исключена из Единого государственного реестра юридических лиц. В суде заявили, что она не соблюдала положения законов о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с иском в суд обратилось министерство юстиции. Оно также потребовало ликвидировать общину святой Апостольской Соборной Ассирийской Церкви Востока в Шахтах и еврейскую общину Новочеркасска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru