Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину

«Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР» ликвидирована. Такое постановление вынес Ростовский областной суд. Он обосновал своё решение несоблюдением организацией требований законодательства РФ.

Община исключена из Единого государственного реестра юридических лиц. В суде заявили, что она не соблюдала положения законов о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с иском в суд обратилось министерство юстиции. Оно также потребовало ликвидировать общину святой Апостольской Соборной Ассирийской Церкви Востока в Шахтах и еврейскую общину Новочеркасска.

