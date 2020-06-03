Суд изменил приговор женщине-трансгендеру, сидевшей в мужском СИЗО

Брянский областной суд изменил приговор женщине-трансгендеру Мишель (по паспорту Михаил), отправленную ранее в мужское СИЗО из-за рисунков в японском стиле манга. Судья назначил два года исправительных работ и штраф за распространение детской порнографии. Об этом сообщила Telegram-канале подруга Мишель Лада Преображенская.

Производитель «Барби-трансгендеров» забил на Россию

По словам Преображенской, штраф составляет 50 тысяч рублей. Кроме того, срок обязательных исправительных работ назначен за вычетом пяти месяцев, так как два месяца Мишель уже провела под стражей.

3 декабря 2019 года стало известно, что Советский районный суд Брянска приговорил Мишель к трем годам колонии за распространение детской порнографии в соцсети.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БрянскСИЗОТрансгендер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры