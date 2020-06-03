Суд изменил приговор женщине-трансгендеру, сидевшей в мужском СИЗО

По словам Преображенской, штраф составляет 50 тысяч рублей. Кроме того, срок обязательных исправительных работ назначен за вычетом пяти месяцев, так как два месяца Мишель уже провела под стражей.

3 декабря 2019 года стало известно, что Советский районный суд Брянска приговорил Мишель к трем годам колонии за распространение детской порнографии в соцсети.

