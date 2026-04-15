Суд избрал меру пресечения по делу о кальяне на куличе
Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для девушки, устроившей в московском баре перформанс с кальяном на пасхальном куличе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Винстанции уточнили, что ходатайство следствия было удовлетворено, и обвиняемой запрещено совершать ряд действий на время расследования.
Ранее следствие пришло к выводу, что девушка использовала кулич в качестве чаши для кальяна, сняла происходящее на видео и распространила запись в социальных сетях.
По версии правоохранительных органов, эти действия квалифицированы как публичное проявление неуважения к обществу и оскорбление чувств верующих. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».
