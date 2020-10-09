Суд арестовал замглавы банка «Траст» по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы арестовал до 30 ноября первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов "Траст" Михаила Хабарова, которого подозревают в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Обжаловать это решение адвокаты Хабарова могут в течение трех дней.

Ранее сообщалось, что у Хабарова прошли обыски. Он обвиняется в хищении 900 млн рублей своим экс-партнером по бизнесу Александром Богатиковым, адвокаты Хабарова это опровергают. В банке «Траст» выразили поддержку своему топ-менеджеру и назвали ситуацию вопиющей.

Банк непрофильных активов «Траст», в который были аккумулированы «токсичные» активы санируемых банков — Рост-банка, Бинбанка, Промсвязьбанка, АвтоВАЗбанка и др. — был создан на базе банка «Траст».

