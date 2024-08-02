Суд арестовал сенатора Дмитрия Савельева на два месяца
Сенатора Дмитрия Савельева, задержанного за попытку организации убийства, арестовали на 2 месяца (до 2 октября). Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает РИА Новости.
Заседание прошло в закрытом режиме.
Сенатор Савельев был задержан 2 августа после заседания Совета Федерации. Его подозревают в организации убийства предпринимателя Ионова. СК возбудил уголовное дело по статьям об организации приготовления к убийству. Савельев считает обвинения сфабрикованными и необоснованными.
По версии следствия, Савельев якобы дал указание организовать убийство предпринимателя Ионова, к которому у него была личная неприязнь. Один из его знакомых начал искать исполнителя для преступления. Когда следователи узнали об этом, они инсценировали преступление. В результате, получив информацию о планируемом убийстве, Савельев якобы передал соучастнику вознаграждение за совершение преступления, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru