Суд арестовал семерых участников драки между приезжими в Новой Москве
Щербинский районный суд Москвы арестовал семерых участников драки, произошедшей в Новой Москве, сообщает телеканал «360».
Они признаны виновными в мелком хулиганстве. За это им назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток. Все арестованные – приезжие из Средней Азии.
Инцидент произошёл в поселении Сосенское, видео потасовки, в которой сошлись около двух десятков человек, появилось в соцсетях. Было заведено уголовное дело о хулиганстве, однако его могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство.
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