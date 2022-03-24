Суд арестовал семерых участников драки между приезжими в Новой Москве

Они признаны виновными в мелком хулиганстве. За это им назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток. Все арестованные – приезжие из Средней Азии.

Инцидент произошёл в поселении Сосенское, видео потасовки, в которой сошлись около двух десятков человек, появилось в соцсетях. Было заведено уголовное дело о хулиганстве, однако его могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство.

